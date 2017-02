Inquilini stranieri non pagano affitto: li caccia a colpi di sprangate

Gli inquilini stranieri non pagavano l’affitto da diverso tempo. Così il proprietario di casa li ha cacciati a colpi di spranga, ne ha minacciato uno con un coltello e li ha spediti entrambi all’ospedale.

Scene di ordinaria follia a Avezzano, in provincia de l’Aquila in Abruzzo. I malcapitati sono due marocchini, N.H. e A.F.. Ecco i fatti. Uno di loro a dicembre firma un contratto di affitto con il proprietario di casa. Poi però si dimentica di pagare sia l’acconto che i primi due mesi di affitto, scatenando l’ira del proprietario dell’appartamento. Due giorni fa, come dimostrato dal video pubblicato da Marsica Live, l’uomo decide allora di mettere in atto l’aggressione: si presenta a casa e caccia a sprangate i due uomini che trova all’interno. Uno di loro riceve un colpo in testa e finisce all’ospedale.

Sul caso adesso indagano le forze dell’ordine. Alcuni giorni prima, per evitare che l’inquilino abusivo potesse entrare in casa, aveva chiuso il cancello con una catena. Ma il marocchino era riuscito a rientrare scavalcando il cancello. Così, senza attendere atti esecutivi di sfratto, l’uomo ha deciso di fare da solo.

Intervistato da Marsica Live, il proprietario di casa ha spiegato la sua posizione: “Volevo e dovevo difendere la mia proprietà e me stesso da uno straniero che non avevo mai visto prima”, spiega. “Sono venuti sotto casa mia la sera dopo la bagarre – aggiunge – e ho dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sono rimasto sveglio tutta la notte temendo per la mia incolumità e per quella della mia famigliaa”. A far scattare l’ira dell’uomo il mancato pagamento dell’affitto da parte degli stranieri, ma soprattutto aver trovato in casa una persona estranea rispetto al marocchino con cui aveva firmato il contratto di affitto. “In casa mia c’era una persona che non avevo mai visto – spiega – per me poteva essere anche un ladro. Per tale motivo sono stato costretto a cacciarlo”. Il Giornale