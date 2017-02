Inter, è sempre più emergenza: si ferma anche Brozovic

Piove sul bagnato in casa Inter. Alle squalifiche di Icardi e Perisic si aggiunge l’infortunio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha accusato un problema al piede destro in seguito a uno scontro di gioco nella gara di domenica allo Stadium. Nella giornata di oggi si è sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito. Brozovic salterà le prossime due partite di campionato contro Empoli (12 febbraio) e Bologna (19 febbraio). Da valutare se riuscirà a tornare a disposizione di Pioli per la super-sfida di San Siro contro la Roma in programma il 26 febbraio. La Gazzetta dello Sport