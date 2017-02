Isola dei Famosi, Andrea Marcaccini in studio: “Non ho picchiato la mia ex”

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi non si è risparmiata in niente, dopo l’ingresso di Dayane Mello, in studio è arrivato anche Andrea Marcaccini, il primo espulso di questa edizione.

Andrea è stato eliminato dal gioco perché ha tenuto nascosto alla produzione dell’Isola di aver un procedimento penale a suo carico. La ex fidanzata, Daniela De Jesus, ha confessato, infatti, al settimanale Chi di averlo denunciato per stalking, sequestro di persona, lesioni e violenza privata.

Così, Andrea Marcaccini è stato espulso dal programma. Prima di arrivare in studio, il modello tatuato ha spiegato alla produzione che non aveva voluto parlare di questa cosa perchè si vergogna. “A fine giugno dello scorso anno ho saputo di questa denuncia della mia ex. Per me è stato un periodo di depressione. Io mi trovavo a piangere da solo di sera. Per me era un vergogna. Non sono così e non mi vedo così. Le cose non sono andate come lei ha detto. Io la stavo lasciando e lei un giorno voleva picchiare un’altra ragazza, così la stavo tenendo e siamo caduti a terra facendoci male. Lei è stata due giorni da me, ma al terzo giorno quando io sono andato al lavoro è andata in ospedale a farsi fare una prognosi e poi è andata dalla polizia a denunciare il fatto”.

Alessia Marcuzzi ha ascoltato il racconto di Andrea Marcaccini e ha spiegato che lei e la produzione non sanno chi stia raccontando la verità, ma hanno dovuto comunque prendere seri provvedimenti. Ma sarà il giudice a stabilire come concludere la questione. “Io sono qui non per giustificarmi – continua Marcaccini -. L’ho gia detto, non voglio ridirlo. Siamo stati in casa, stavo lasciando una persona con cui stavo bene, l’avevo già lasciata più volte, ma quella è stata la volta definitiva. Quei due giorni ci siamo fatti tante carezze e tanti pianti. Niente di più. Non riesco ad avere odio per lei. Fino al giorno prima che uscisse fuori il tutto, stavo parlando con Dayane e a Raz di lei perché mi sentivo ancora innamorato. Non riesco a buttare i miei sentimenti. Fino all’ultimo ho provato a giustificarla”.

Mentre Andrea Marcaccini dà la sua versione dei fatti, si commuove. Gli occhi sono lucidi e la voce è spezzata dalle lacrime che non scendono. Alessia Marcuzzi spiega all’ex naufrago che spera che le cose si sistemino in meglio per lui e per la sua ex fidanzata e che possa (magari) ritornare il sereno tra di loro: “Te lo meriti davvero”. Il Giornale