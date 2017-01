Isola dei famosi, ecco i concorrenti. Da Eva Grimaldi a Raz Degan

Il cast è pronto, gli ingredienti ci sono tutti, a cominciare dal peperoncino. Sulla spiaggia dell’Isola dei famosi 2017(da lunedì prossimo su Canale 5) sbarca una tribù composita: Massimo Ceccherini disturbatore di professione, Raz Degan il burbero misantropo, Giulio Base l’intellettuale, Nathalie Caldonazzo la bellona, Nancy Coppola cantante neomelodica dal carattere fin troppo espansivo, Samantha De Grenet la tigre in gabbia, Eva Grimaldi idem come sopra, Malena di tutto e di più (insomma pornostar), Andrea Marcaccini e Dayane Mello e Simone Susinna, modelli, Moreno cantante rapper, Giacomo Urtis chirurgo estetico, infine il ballottaggio (la Cassazione l’ha eliminato per le elezioni politiche, ma non per l’Isola) tra Desirée Popper (modella) e Giulia Calcaterra, ex Velina.

In studio come opinionista Vladimir Luxuria, inviato Stefano Bettarini. Siamo alla dodicesima edizione (la terza dell’era Mediaset) e qualcosa bisognava cambiare. Con un colpo di genio gli autori si sono ispirati all’evoluzione umana: si parte dall’Isola primitiva per passare a quella delle caverne, a quella del Fuoco, dei Metalli e così via. Chi supera la prova avrà la possibilità di evolvere (tipo Pokemon) chi invece non ce la fa resterà lì dov’è. Le eliminazioni saranno come sempre affidate al televoto.

Parliamo subito di Stefano Bettarini, pietra dello scandalo dopo le famose dichiarazioni notturne al Grande Fratello sulle sue prede femminili. Alessia Marcuzzi ha confermato di essere rimasta inizialmente contrariata dalla scelta. Poi cosa è successo? «Ci siamo incontrati, ci siamo parlati, mi ha spiegato che lui non voleva che si sentisse ciò che ha detto, infatti si era tolto il microfono. Era pentito. Ha riconosciuto di essere stato leggero. Ho condotto molti Grande Fratello, so che i concorrenti dopo un po’ si dimenticano del mondo esterno. Non mi è piaciuta la scena di due uomini che in modo becero parlano delle loro conquiste come fossero figurine, ma andiamo, siamo sincere, succede anche alle donne! In fondo è arrivato in finale al Grande Fratello Vip, significa che il pubblico l’ha perdonato».

Vladimir Luxuria, che in una puntata del Costanzo Show s’era scagliata contro l’ex calciatore, si è nel frattempo raddolcita: «Penso che chi sbaglia può sempre chiedere scusa. Credo che il suo caso abbia fatto riflettere tanti uomini». Nel cast avrebbero dovuto esserci anche Wanna Marchi e figlia, il contratto era già stato firmato ma poi, forse complice la dura campagna avversa condotta da «Striscia», quelli di Canale 5 ci hanno ripensato: «Le avevamo inserite nel cast con grandi perplessità, in seguito ulteriori ragionamenti ci hanno portato a escluderle», ha detto Giancarlo Scheri direttore di Canale 5. Battuta di Luxuria: «Ma vedrete che sull’isola i naufraghi dimagriranno lo stesso, anche senza le alghe della Marchi». E Ceccherini? Bestemmierà un’altra volta? «A me i personaggi difficili piacciono», ha detto Alessia Marcuzzi, «se fossero tutti carini e gentili sai che noia. Per questa edizione prevedo già che una persona fuori dagli schemi, un po’ lontana dal gruppo, potrebbe essere Raz Degan». Quotidiano.net