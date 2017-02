Isola dei Famosi, esplode la passione tra Stefano Bettarini e Dayane Mello

Il bacio tra Stefano Bettarini e Dayane Mello (finalmente) è arrivato: il settimanale Chi ha paparazzato l’ex naufraga e l’inviato dell’Isola dei Famosi in atteggiamenti molto intimi.

Con il numero in edicola da mercoledì 15 febbraio, il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivela uno scoop clamoroso: è ufficialmente scoppiato l’amore tra la bellissima modella brasiliana e l’ex calciatore. Pare, infatti, che non appena Dayane Mello è stata eliminata dal gioco, sia corsa tra le braccia del “suo” Bettarini.

Negli scatti “rubati” da Chi, i due piccioncini si baciano appassionatamente sulla spiaggia di La Ceiba. È la prima volta nella storia di un reality che una concorrente e l’inviato si innamorano. Del resto, Dayane Mello non aveva fatto mistero di avere un debole per Stefano Bettarini. Prima di partire per l’Isola dei Famosi, alla domanda “Chi ti piace tra i tuoi colleghi naufraghi” aveva risposto: “L’inviato si può corteggiare?”.

Sempre secondo quanto rivelato da Chi, i due si sarebbero incontrati quando lei è uscita dall’Isola e ha raggiunto il resort dove alloggiano l’inviato e gli eliminati. E proprio quando i due hanno creduto di essere rimasti soli, è scoppiata la passione. Vladimir Luxuria ha commentato lo scoop sul settimanale: “Quei due non aspettavano altro. Ho visto subito che tra loro c’era quella complicità che, prima o poi, sarebbe esplosa”. Il Giornale