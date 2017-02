Isola dei Famosi, Marcaccini si difende e la ex pubblica i messaggi

Andrea Marcaccini è stato espluso dall’Isola dei Famosi durante la seconda puntata del reality e nonostante in studio abbia detto di non aver mai picchiato la sua ex fidanzata, ora lei pubblica su Instagram alcuni suoi messaggi.

Il modello tatuato, non appena è entrato all’Isola dei Famosi, è stato accusato dalla sua ex Daniela De Jesus di violenza privata, lesioni, sequestro di persona e stalking. La De Jesus aveva rilasciato un’intervista esclusiva a Chi nella quale denunciava di avere “passato un inferno con lui”.

La produzione dell’Isola dei Famosi, una volta venuta a sapere di queste pesanti accuse, ha deciso di eliminare Marcaccini. Andrea si è subito difeso spiegando che non ha detto nulla durante i cast perché si vergognava e perché una parte del procedimento a suo carico è stato archiviato. Ieri, nel corso della terza puntata, l’ex naufrago ha ribadito la sua versione dei fatti e ha aggiunto altri particolari alla storia.

“A fine giugno dello scorso anno – dice – ho saputo di questa denuncia della mia ex. Per me è stato un periodo di depressione. Io mi trovavo a piangere da solo di sera. Per me era un vergogna. Non sono così e non mi vedo così. Le cose non sono andate come lei ha detto. Io la stavo lasciando e lei un giorno voleva picchiare un’altra ragazza, così la stavo tenendo e siamo caduti a terra facendoci male. Lei è stata due giorni da me, ma al terzo giorno quando io sono andato al lavoro è andata in ospedale a farsi fare una prognosi e poi è andata dalla polizia a denunciare il fatto”.

Andrea Marcaccini, poi, confessa che di lei è ancora innamorato e “nonostante quello che ha detto non riesco ad odiarla”. Sembrava finita qui questa bruttissima storia, e invece… Arriva la risposta della ex. Qualche minuto fa Daniela De Jesus ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram lo screenshot dei messaggi scambiati con il naufrago.

I messaggi – se veramente sono quelli che i due si sono scambiati – risalgono al 21 giugno 2016 e dimostrerebbero che almeno in parte ha ragione Daniela De Jesus. Il Giornale