Italicum, bocciato ballottaggio: resta premio di maggioranza

La Consulta ha quindi accolto le questioni – sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova – relative al turno di ballottaggio e alla disposizione che consentiva al capolistaeletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Entrambe le norme sono state dihiarate illegitime.

Rigettati invece i ricorsi contro il premio di maggioranza e quelli relativi a “tutte le altre questioni”. Con questa legge, “suscettibile di immediata applicazione” a partire da oggi, il premio va a chi raggiunge almeno il 40% dei voti. Prima però sarà necessario riorganizzare l’intero sistema elettorale, ora formato da due leggi elettorali, una per la Camera – questa, appunto – e il “Consultellum” che già regola l’elezione al Senato.

Così, mentre c’è chi – dalla Lega Nord ai Cinque Stelle, passanto per Fratelli d’Italia – scalpita per andare al voto il prima possibile, qualcuno (come Forza Italia e molti dal centrosinistra) invita alla calma, sottolineando che così come sono le due leggi rischiano di portare a due maggioranze diverse tra i due rami del Parlamento, condannando il Paese all’immobilismo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate “entro un mese”. E saranno probabilmente un punto di partenza per un dibattito parlamentare che possa “armonizzare” il sistema. Il Giornale.it