Judo Club San Marino: Zannoni e Persoglia agli Assoluti 2017

I più forti judoka d’Italia si sono riuniti lo scorso weekend al Palapellicone di Lido di Ostia (Roma) alla conquista del titolo più importante dell’anno: il titolo di Campione di Italia Assoluto di Judo 2017.

Tra i club più forti d’Italia era presente anche il Judo Club San Marino con due judoka qualificatisi un paio di settimane fa nella regione Marche accompagnati dal Tecnico Giovanni Troia: Jessica Zannoni e Paolo Persoglia.

Cinque gli incontri sostenuti da Paolo, che ha gareggiato nella categoria sino a 90 kg. La sua gara parte dai trentaduesimi contro l’atleta umbro Sciabola che vince dopo quattro minuti effettivi di combattimento 3 wazari (il punto del judo) a 1. Ai sedicesimi incontra il trentino Edbali e agli ottavi il toscano Sorrenti battuti entrambi prima della fine del tempo di ippon (che equivale al KO della boxe). Agli ottavi Paolo purtroppo viene fermato dal forte judoka piemontese Mungai, che poi salirà sul gradino più alto del podio, la sconfitta comunque gli da la possibilità di essere ripescato e combattere per il terzo posto. L’ultimo combattimento Paolo lo fa contro il lombardo Regonesi ma una disattenzione lo fa rimanere sotto in una fase di combattimento a terra. Paolo alla fine si piazza al 9° posto su 36 atleti, comunque un buon risultato visto l’altissimo livello della competizione.

Quattro invece gli incontri sostenuti da Jessica, che ha combattuto negli oltre 78 kg. La sua gara parte dagli ottavi contro l’atleta veneta Indiano che sconfigge di ippon in pochissimi secondi, purtroppo viene poi fermata ai quarti dalla lombarda Chioso dopo un lunghissimo incontro di oltre 7 minuti. Nei ripescaggi Jessica batte prima la laziale Coppola ma perde dopo un altro lunghissimo combattimento con la piemontese Ughetti. Un dignitosissimo settimo posto per lei su 17 Judoka.