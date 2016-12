Juve vigile su Isco e James Rodriguez

Se Morata potrebbe essersi già pentito di aver accettato il ritorno a Madrid, visto il poco spazio a disposizione, c’è chi non vedrebbe davvero l’ora di andarsene. Gli arrabbiati sono Isco e James Rodriguez, due a cui Zidane sta riservando solo briciole. Gennaio, con i suoi tanti impegni e i recenti infortuni di Vazquez e Kovacic, potrbbe essere un mese decisivo per conoscere il futuro dello spagnolo e del colombiano. Sui quali la Juve vigila.

Si sa, infatti, che proprio Isco è un vecchio pallino di Allegri, che lo insegue da ormai più di un anno se non addirittura due. Il suo contratto scade nel 2018 e finora non ci si è ancora seduti attorno a un tavolo per discuterne il rinnovo, segno che qualche dubbio in casa Real c’è. Ed è tra questi dubbi che Marotta potrebbe insinuarsi.

Quanto a Rodriguez, l’attaccante farebbe gola a chiunque, tanto che il suo agente, il potentissimo Jorge Mendes, lo ha messo sul mercato del miglior offerente. “E’ un calciatore top, può giocare ovunque. Non ha bisogno di dimostrare nulla, ha sempre fatto bene. Ora deve recuperare per convincere Zidane. La Juventus? Non parlo di club, vedremo cosa accadrà”, ha detto a Sky.

Insomma, se l’arrivo di Rincon e quello, possiible ma ancora tutto da definire di Witsel, sembrano aver definito il mercato invernale della Juve, non è detto che ci scappi un colpo a sorpresa, magari proprio con l’aiuto dei vecchi amici bianconeri Zidane e Morata, pronti a spendere buone parole per il loro vecchio club, consigliando Torino a Isco e James per il loro rilancio. Sport Mediaset