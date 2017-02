«Juventus-Inter? Il regista non ha sbagliato nulla»

I veleni e le polemiche del derby d’Italia ancora non si placano, rinfocolate dal video inedito trasmesso su Inter Channel in cui si vede l’arbitro fermare il gioco su una punizione calciata malamente da Chiellini che, dopo un fuorigioco fischiato a Perisic, serve un assist involontario a Icardi. Difficile capire se la palla era in movimento, perché il difensore azzurro la riceve da Alex Sandro e prima di colpirla non la ferma con le mani. I tifosi nerazzurri si sono chiesti inoltre perché nessuna tv aveva mandato in onda il replay dell’episodio incriminato.

A rispondere è stato così Popi Bonnici, a cui la Lega Calcio di Serie A ha affidato la supervisione della regia di tutte le partite di Serie A: «Il regista che la Lega ha mandato sul campo e di cui io mi assumo ogni responsabilità ha fatto il lavoro secondo me corretto mandando in onda quello che stava accadendo – ha detto ai mirofoni di ‘Tutti convocati’ su Radio 24 -. Il fuorigioco di Perisic? Abbiamo avuto una conversazione in mezzo tra Allegri e Dybala che credo fosse interessante per tutto il pubblico. Per vedere quello che accadeva in un momento in cui si racconta che tra Allegri e Dybala le cose non vanno per il meglio. E questo dimostra invece cioè l’aspetto più tecnico. Era in preparazione una sostituzione, quindi il regista ha un obbligo di mostrare le sostituzioni quanto più velocemente possibile. Quell’attività per altro io non credo di averla sentita commentare praticamente da nessuno dei giornalisti che erano lì». Corriere dello Sport