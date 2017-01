Juventus, Pjanic incanta e Dybala da 8. Ma quanti gol sbagliati…

Molte luci e qualche ombra nella Juventus che elimina il Milan e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove troverà il Napoli in un doppio confronto. Un primo tempo dominato, ma una ripresa in cui i troppi gol sbagliati hanno tenuto aperta la partita nonostante l’espulsione di Locatelli.

TOP: PJANIC — Inizia la serata piazzando 7 punizioni all’incrocio dei pali durante il riscaldamento. Delizia per gli occhi di chi arriva allo stadio in anticipo. Ma che il piedino sia bello caldo lo dimostra piazzando nel sette la palla del 2-0. Ma più della specialità della casa, la punizione, il 4-2-3-1 lo ha messo per la prima volta al centro del mondo bianconero. Il doppio play davanti alla difesa lo libera in parte dal pressing avversario. Lui regala il miglior primo tempo da quando è a Torino, anche e soprattutto nelle piccole e decisive cose. In grossa crescita, anche fisica.

TOP: DYBALA — Chissà, forse l’aver bucato Donnarumma gli farà definitivamente archiviare la serataccia di Doha. Non sbaglia la palla che indirizza il match e poi è impareggiabile nel gioco tra le linee. Non è un caso che, fuori lui, il gioco della Juve perda brillantezza e il Milan riesca a mascherare bene l’inferiorità numerica. E il conto stagionale dei gol sale a quota 8 (5 in campionato, uno in Champions, 2 in Coppa Italia).

FLOP: ALEX SANDRO — Toh, anche uno dei migliori giocatori della Juve 2016/17 può non vivere una serata felicissima. Non riesce ad entrare in partita, perdendo qualche palla di troppo. Allegri può però sorridere, perché alle spalle del brasiliano sale Asamoah. Il ghanese entra in entrambi i gol e gioca una partita solida in fase difensiva su Suso. Evra può partire senza che al suo posto debba arrivare un sostituto.

TOP: MANDZUKIC — Sì, d’accordo. SuperMario manca per due volte il gol del 3-1 nella ripresa. La seconda in modo anche piuttosto grossolano. Ma senza di lui questo 4-2-3-1 che rischia di aver dato la svolta alla stagione della Juve non sarebbe possibile. In fase difensiva si abbassa sulla linea di Cuadrado e dei due centrocampisti in un 4-4-1-1. E la qualità dei suoi ripiegamenti è quella di un mediano. Poi lo trovi a incidere anche in avanti, come quando apre l’azione dell’1-0 con la spizzata su Abate e tiene impegnati anche due difensori con la sua fisicità straripante. La Gazzetta dello Sport