Lʼassessore Berdini: mai rilasciato interviste. La sindaca: “Impreparata? Faccia smentita”

“Su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre”. Questa frase apparsa sul quotidiano “La Stampa” in quanto pronunciata da Paolo Berdini nei confronti di Virginia Raggi, è stata poi smentita dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma: “Non ho mai rilasciato questa intervista. Tutti noi della Giunta siamo impreparati” ha voluto precisare. La replica del giornale: “Confermiamo parola per parola”.

Berdini spiega così la sua presunta affermazione secondo cui la Raggi sarebbe “impreparata”: “Stavo parlando con due amici e il giornalista, questo piccolo mascalzone, ha carpito alcune frasi. Sindaca impreparata? Tutti noi della Giunta siamo impreparati, anche io mi ci metto, l’avevo già detto. Non immaginavo il baratro che ho trovato: la città è messa in ginocchio”.

Nell’articolo apparso sul quotidiano viene attribuita all’assessore la frase “Raggi si è circondata di una corte dei miracoli”, in riferimento a Raffaele Marra e Salvatore Romeo ma Berdini smentisce tutto: “Non ho mai detto queste cose. Non mi fate scendere nello scantinato in cui è sceso questo poveretto”, in riferimento al giornalista che ha riportato il suo sfogo.

La nota de “La Stampa” – Da parte sua, “La Stampa” ha pubblicato una nota in cui ribadisce in tutto e per tutto la propria versione dei fatti: “Questa mattina l’assessore del Comune di Roma Paolo Berdini ha smentito di aver rilasciato delle dichiarazioni al nostro giornale sulla giunta di Virginia Raggi. “La Stampa” conferma parola per parola il colloquio con l’assessore Berdini pubblicato nell’edizione odierna a firma del giornalista Federico Capurso. Se umanamente si può comprendere l’imbarazzo dell’assessore, questo comunque non giustifica in alcun modo gli inaccettabili giudizi che Berdini ha pronunciato sul collega per cercare di smentire quanto riferito”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Berdini avrebbe dunque ripetuto di essere dispiaciuto per quello che sta accadendo a Roma, ma avrebbe comunque ripetuto che la Raggi non è pronta a ricoprire il ruolo di sindaco della Capitale. “I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere – spiega – lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se vai, per dirne una, a un tavolo pubblico e dici che sei sindaco di Roma, spiazzi tutti. Lei invece…”. Poi avrebbe criticato i collaboratori della Raggi. “Io glie l’ho detto: ‘Sei sindaco, quindi mettiti intorno il meglio del meglio di Roma’. E invece s’è messa vicino una banda”.

L’assessore ha parlato anche della vicenda Romeo e del ciclone delle polizze vita. “Sono proprio sprovveduti – dice -. Questi secondo me erano amanti. L’ho sospettato fin dai primi giorni, ma mi chiedevo: ‘Com’è che c’è questo rapporto?’. E poi, questa donna che dice che non sapeva niente, ma a chi la racconti? La sua fortuna è stata che non ci fosse nessun reato. Lei era anche già separata al tempo, e allora dillo! Ma possibile che questa ragazza non debba uscire mai?”.

La Raggi: “Mi aspetto una smentita” – Dopo il clamore provocato dalle parole del suo assessore, Virginia Raggi ha sottolineato che “mi aspetto una smentita, a me ha sempre detto il contrario”. La posizione di Berdini, che avrà a breve un confronto con il sindaco, sembra intanto essere in bilico: una parte dei consiglieri sostiene che ha “danneggiato la squadra dicendo falsità” e sarebbe per le sue dimissioni.. Tgcom24