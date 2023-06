La 1000 miglia a San Marino. La corsa più bella del mondo nella repubblica più antica del mondo 

San Marino, 6 Giugno 2023 – San Marino è pronta ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia 2023. Lo hanno annunciato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, la Direttrice dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, l’Automobile Club San Marino, nelle persone del Presidente Lucio Leopoldo Daniele e del concorrente alla gara Umberto Galloni, insieme al Vicepresidente del Comitato Operativo di 1000 Miglia 2023 Giuseppe Cherubini, durante la conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio presso la Segreteria di Stato per il Turismo.

Il passaggio avverrà mercoledì 14 Giugno nel corso della seconda giornata di gara che, partendo dall’aeroporto militare di Pisignano (Cervia) giungerà a Roma in serata per l’immancabile giro di boa nella Capitale. Le Ferrari, che partiranno da Rimini, arriveranno a San Marino indicativamente per le ore 06:45, mentre le auto storiche che giungeranno da Pisignano faranno il loro ingresso in città indicativamente alle 7:45. Le macchine entreranno da via Ventotto Luglio svoltando in via Paolo Amaducci, dove è previsto l’inizio delle Prove Cronometrate, con fine su Viale del Cimitero. Da lì proseguiranno su via Montalbo, via Piana e via Paolo III, prendendo Contrada di Portanova, Contrada delle Mura, Contrada Omerelli e infine via Eugippo in direzione Piazza della Libertà dove le auto storiche svolgeranno il Controllo Timbro. Le Ferrari invece, da via Paolo III proseguiranno in uscita da via Voltone in direzione Mercatino Conca per le successive Prove Cronometrate. Le storiche usciranno dalla città passando da via Donna Felicissima e viale Antonio Onofri, dove svolteranno in viale Pietro Franciosi e proseguiranno in via del Voltone e via del Serrone fino a strada della Serra, in direzione Mercatino Conca. Tornato ad affacciarsi sull’Adriatico, il convoglio attraverserà in seguito il centro cittadino di Pesaro, poi sarà la volta di Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno; prima dell’arrivo a Roma.

“La 1000 Miglia torna a San Marino e noi la accogliamo con il solito grande entusiasmo. Come ho già avuto modo di dire in passato -dichiara il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati– ritengo gli scorci del nostro Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO la cornice ideale per una competizione automobilistica storica, meravigliosa ed affascinante come la 1000 Miglia. San Marino è pronto ad accendere la sua indomita passione per il mondo dei motori, il prossimo 14 giugno, con gli occhi sognanti; saremo tutti a bordo strada per applaudire il passaggio della 1000 Miglia”.

1000 Miglia 2023

Sarà un anno ricco di novità per 1000 Miglia. L’edizione di quest’anno partirà con un giorno di anticipo e farà il suo esordio il format delle cinque giornate di gara, durante le quali le 405 vetture storiche partecipanti si sfideranno lungo un percorso dall’inedita lunghezza di oltre 2000 km, che passerà anche dal Piemonte come nel biennio 47-48.

I finali di tappa saranno a Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano. Nella ricorrenza del Centenario dell’Aeronautica Militare poi, in ognuna delle giornate di gara sarà inserito un luogo simbolico per celebrare l’occorrenza: l’Aerobase di Ghedi, gli aeroporti di Pisignano e Piacenza San Damiano, il Museo Storico dell’Aeronautica a Vigna di Valle e il Comando 1a Regione Aerea di Milano.

Nell’anno della Capitale della Cultura, non avrebbe potuto che esserci una riconferma del profondo legame fra la Freccia Rossa e Brescia, che dopotutto è pur sempre la città della 1000 Miglia. A simboleggiare questo rinnovato sodalizio sarà un’opera d’arte di Sabine Marcelis, fresca di nomina a designer dell’anno, che 1000 Miglia donerà al Comune di Brescia durante l’inaugurazione del Villaggio in Piazza Vittoria.