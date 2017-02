La Golf, secondo la classifica stilata da Quattroruote, si può acquistare da Reggini a Rimini.

Su 40 concessionarie Volkswagen d’Italia il preventivo più basso è risultato proprio quello della concessionaria riminese, che si conferma leader nel mercato.

Rimini – La Volkswagen Golf a km zero più “economica”, secondo la rivista mensile italiana QUATTRO RUOTE – edizione Gennaio 2017, è acquistabile alla concessionaria Reggini di Rimini. La nota rivista specializzata ha condotto un’indagine. In che modo? Ha prima selezionato i dodici modelli più targati, poi ha individuato i punti vendita in Italia, infine a novembre, in incognito, ha fatto visitare circa 40 concessionarie, da nord a sud del Paese. A ciascuna concessionaria sono stati richiesti due preventivi. Reggini è risultata così quella più vantaggiosa. Qui, infatti, la Golf 4 TGI 110 CV 5porte, versione a metano, si può acquistare con un risparmio del 5,9% rispetto ai prezzi della concorrenza, con due tagliandi e 4 anni di garanzia.

“Siamo molto felici di questa indagine.” – sottolinea la Customer Satisfaction Manager, Maria Reggini – “facendo osservare che il risultato riscontrato sulla Golf è estensibile anche ad altri modelli della gamma Volkswagen. Grazie per chi sceglie sempre Reggini”.

Info www.reggini.it