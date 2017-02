La Regina Elisabetta celebra i 65 anni di regno: Giubileo di Zaffiro

Mai nessuno come lei. La Regina Elisabetta II del Regno Unito entra ancora una volta nella storia.

Il mondo celebra oggi i 65 anni del suo regno, che segnano il cosiddetto Giubileo di Zaffiro.

La Regina è in carica infatti sin dal 6 febbraio 1952, quando presidente degli Usa era ancora Harry Truman, al Cremlino spadroneggiava Stalin e sul soglio di Pietro sedeva Pio XII. Mai nessun sovrano britannico ha regnato a lungo come lei: la Regina Vittoria, sul trono dal 1837 al 1901, si è fermata a “soli” 63 anni e 216 giorni, mentre il primo uomo, Re Giorgio III, non è andato oltre il 59 anni e 96 giorni, dal 1760 al 1820.

Più difficile invece la scalata alla classifica dei monarchi più longevi di tutti i tempi, in cui la Regina Elisabetta ottiene la 42esima posizione, dietro Ferdinando IV delle Due Sicilie, che segnò per 65 anni e 90 giorni. Il sovrano che regnò più a lungo in assoluto è invece l’africano Sobhuza II, che cinse la corona dello Swaziland dal 1899 al 1982.

Nonostante gli incredibili record, Elisabetta non ha in programma particolari cerimonie: la sovrana, che ieri ha regolarmente presenziato alla Messa in una chiesa di Norfolk, non prenderà parte a impegni ufficiali, ma l’anniversario sarà celebrato dalle salve di cannone sparate dalla Torre di Londra e ad Hyde Park. Tuttavia la stampa britannica già si occupa dell’eventuale Giubileo di platino, che cadrebbe nel 2022. Come dicono gli inglesi, Long live the Queen. Il Giornale