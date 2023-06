La Riforma Nordio. Spiegazione politica. … di Sergio Pizzolante

Nel 2021 ci sono state 5400 imputazioni e 18 condanne.

Nel 2022 le proporzioni sono quelle.

5400: in gran parte sono sindaci e funzionari pubblici.

Quando andate da un sindaco che avete votato per fare cose e vedete che è riluttante a fare, la spiegazione sta in quei numeri.

Sta nella facilità con la quale si becca un’azione giudiziaria per Abuso d’Ufficio.

O Traffico di Influenze.

Sta nella facilità con la quale quell’azione giudiziaria, in diretta stampa, assume dimensioni apocalittiche sui media, sui social media, ovunque.

Per capirci, piove, si aprono i canali per gli svernamenti in mare per non allagare le città, ti può arrivare un avviso di garanzia, che finirà in nulla, ma intanto quel sindaco, quella Giunta, finisce in nulla. È solo un esempio.