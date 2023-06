La sfida delle carceri italiane riflettendo su San Marino, David Oddone intervista il SdS Ugolini (anteprima)

La situazione delle carceri italiane e? un tema di grande importanza e complessita?. In Emilia Romagna, un gruppo di attivisti sta intraprendendo un “Viaggio della speranza” per visitare gli istituti di pena e comprendere le condizioni dei detenuti. In piu? di una occasione, anche alla luce delle contiguita? territoriale, viene evidenziata la differenza con San Marino, un territorio che in passato, in realta?, e? stato criticato per le condizioni delle sue carceri, ma che sta considerando, almeno a livello scolastico e di ipotesi, l’abolizione del sistema carcerario. Tema, questo, che pur non essendo assolutamente ne? all’ordine del giorno, ne? all’orizzonte attualmente, solleva comunque importanti interrogativi sulle alternative alla detenzione. (…) La Serenissima