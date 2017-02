La Twin Peaks italiana che ha stregato gli Usa. Il giallo di Guerrina sulle radio americane

Dal piccolo borgo di Ca’ Raffaello ai grattacieli di New York. Il giallo di Guerrina Piscaglia diventa famoso in America, nel programma radiofonico del giornalista Jon Ronson. Lo scrittore britannico (conosciuto per aver scritto con George Clooney anche la sceneggiatura del film ‘L’uomo che fissa le capre’) ha inviato lunedì scorso un suo giornalista ad Arezzo per intervistare il marito della donna scomparsa, Mirco Alessandrini, e il suo avvocato Nicola Detti. Due ore di intervista, per capire cosa sia davvero successo quel 1° maggio 2014 quando la casalinga è sparita nel nulla. Per scoprire tutti i segreti di questo paese montano, e la misteriosa scomparsa, che assomiglia sempre di più alla cittadina di Twin Peaks. Oggi la Corte d’Assise accusa di omicidio l’ex vice parroco, padre Gratien Alabi, condannandolo a 27 anni di carcere. Il programma che parlerà del caso, in onda fra meno di un mese, è ‘The Butterfly effect’. Un servizio tv sul giallo di Guerrina ha appassionato moltissimo gli americanitanto che Ronson ha deciso di registrarci la prima puntata del nuovo programma. E non è detto che in futuro non possa nascere un film sul giallo di Guerrina. Il Resto del Carlino