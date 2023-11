L’area giochi “La foresta del mare” di Rimini selezionata da XII Bienal Internacional De Paisaje De Barcelona

Il progetto “La foresta del mare” di Rimini è stato selezionato per il suo design iconico nella categoria “playground e spazi ludico-sportivi” per il Premio Rosa Barba, organizzato presso il COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña), all’interno della XII edizione della Barcelona International Biennial of Landscape (2023).

https://landscape.coac.net/el-bosque-del-mar

Nel suggestivo scenario del lungomare Tintori di Marina Centro a Rimini, Abad Architetti di Milano per il Comune di Rimini ha dato vita al design de “La foresta del mare”, un’area ludica che mescola temi ispirati al mare, all’immaginario felliniano, all’antichità classica, all’eredità malatestiana, alla pineta e alla fauna locale. Questo spazio è stato arricchito da nuove funzioni integrate nel suo progetto complessivo, tra inclusività, sostenibilità e green.

Le attrezzature ludico-sportive inserite nell’area si ispirano alle filastrocche di Gianni Rodari, celebrato dalla città di Rimini nel 2020.

Dal 24 al 28 novembre 2023, il progetto e la sua realizzazione presentati dall’architetto Alessandro Bianchi (titolare dello studio milanese) verranno esposti alla Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona, manifestazione di rilevanza mondiale per riflettere su come affrontare le sfide future dell’ambiente costruito, e valutare come il paesaggio potrebbe diventare uno strumento primario per ottenere la mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’evento riunirà professionisti ed esperti di architettura del paesaggio nell’evento che è diventato un riferimento su scala internazionale. La manifestazione comprende il Premio Internazionale di Architettura del Paesaggio Rosa Barba Casanova per i migliori progetti paesaggistici, il Premio della Scuola Internazionale di Architettura del Paesaggio, un simposio incentrato sulle ultime preoccupazioni dell’Architettura del Paesaggio, e infine una mostra dei progetti selezionati e finalisti del Premio Rosa Barba con il lancio di un catalogo dedicato.

La prima edizione della Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona, nel 1999, nasce dal desiderio di approfondire e generare un dibattito sul paesaggio. Non solo dal punto di vista ambientale ma anche come uno dei motori della conservazione del paesaggio. La ricerca è rilevante in tutti gli ambiti disciplinari legati allo studio del paesaggio e alla sua evoluzione. Ogni edizione ruota attorno a un tema centrale e un motto viene scelto in base all’attualità e alle criticità contemporanee, sia professionali che sociali, legate al paesaggio.

La riflessione professionale e accademica sui premi si concretizza in due mostre tematiche e successivamente in una pubblicazione in forma di catalogo che costituisce una duratura testimonianza dell’edizione in corso. Le mostre viaggiano in diversi centri universitari e culturali nel mondo. La mostra principale viene allestita al COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña), sui progetti selezionati dal Premio Rosa Barba.

“Una notizia che accogliamo con entusiasmo e che, in qualche modo, ci parla di una Rimini sempre più moderna e innovativa, capace di andare oltre i propri confini territoriali e di essere preso come riferimento per progetti di innovazione sullo spazio pubblico e il paesaggio – è il commento dell’Assessora alla Rigenerazione urbana del Comune di Rimini, Roberta Frisoni -. Ogni elemento che compone l’infrastruttura del Parco del Mare è pensato in termini di funzionalità, fruibilità, inclusione e sostenibilità, a cominciare anche dalle strutture ludiche a cielo aperto, che mirano a un divertimento sano dei bimbi, che davanti alla spiaggia trovano spazi dove socializzare, fare amicizia e stare in un contesto naturale e salubre. Il fatto che la ‘Foresta del Mare’, dopo la presentazione a luglio a Milano all’evento City’Scape di Paysage, sia guardata con interesse anche in Spagna all’interno di un evento tanto importante e di richiamo è la conferma di una visione urbana che guarda al futuro e alle nuove sfide del domani”.

Comune di Rimini