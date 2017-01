Libia, lʼex premier Ghwell annuncia un golpe: “Torna il nostro governo”

Khalifa Ghwell, ex premier del dissolto governo libico islamista di salvezza nazionale, ha annunciato un golpe a Tripoli assicurando il ritorno del suo governo e precisando che le sue forze hanno preso il controllo di tre ministeri sottraendoli alle forze governative. La situazione a Tripoli con Sarraj al governo “è andata di male in peggio”, ha aggiunto. L’ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Perrone smentisce: “Nessun golpe in atto”.

La smentita dell’ambasciatore italiano – Secondo Ghwell il governo guidato da Sarraj e sostenuto dall’Onu è stato “un fallimento”. Ma l’ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, smentisce qualunque tentativo di colpo di Stato: “Non mi risulta alcun golpe in atto, le sedi istituzionali nelle quali opera il governo di accordo nazionale sotto la guida di Sarraj continuano a lavorare” ha detto all’ANSA il diplomatico. “No mi risultano scontri in città, sembra che ci siano dei movimenti di uomini vicini a Ghwell in alcuni uffici, più che in sedi del governo” ha aggiunto l’ambasciatore spiegando, inoltre, che “il ministero della Difesa che Ghwell ha annunciato di aver occupato non è più in quella sede, è stato trasferito da tempo in un altro edifico” e “tutte le sedi istituzionali sono operative”.

Media: “Le forze speciali hanno ripreso il controllo dei ministeri” – “Le forze speciali libiche hanno ripreso il controllo degli edifici ministeriali a Tripoli” scrive l’agenzia russa Ria Novosti, citata dal sito Rt. II portavoce delle forze speciali libiche, Ashraf as-Sulsi spiega: “Abbiamo il controllo di tutti gli edifici che i jihadisti avevano provato a prendere”. Tgcom24