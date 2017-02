Ligabue, partito il nuovo tour “Made in Italy – Palasport 2017”

Dopo “Liga Rock Park” dello scorso settembre e la pubblicazione del nuovo disco “Made in Italy” a novembre, ha preso il via con un sold out al Pal’Art Hotel di Acireale (CT) l’atteso tour “Made in Italy – Palasport 2017” di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio sarà protagonista in tutta Italia con oltre 50 date fino a fine maggio per presentare il suo undicesimo disco e riproporre i grandi successi della sua carriera.

Queste tutte le date confermate: 16 e 17 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT); 20 e 21 febbraio al Palasport di Reggio Calabria; 23, 24 e 25 febbraio al PalaFlorio di Bari; 27 e 28 febbraio al PalaSele di Eboli; 3 e 4 marzo al PalaMaggiò di Caserta; 6 e 7 marzo al PalaEvangelisti di Perugia; 10 e 11 marzo al Modigliani Forum di Livorno; 13 e 14 marzo al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; 17 e 18 marzo al Palarubini Alma Arena di Trieste; 20 marzo all’Adriatic Arena di Pesaro; 22 e 23 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze; 25 e 26 marzo al 105 Stadium di Genova; 28 e 29 marzo al Pala Alpitour di Torino; 1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia; 4 e 5 aprile al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; al 7 e 8 aprile all’Unipol Arena di Bologna; 10 aprile al 105 Stadium di Rimini; 12 (data a recupero del 3 febbraio) e 13 aprile (data a recupero del 4 febbraio) al PalaLottomatica di Roma; 19 aprile al Palaonda di Bolzano; 21 e 22 aprile all’Arena Spettacoli Fiera di Padova; 24 aprile al Palaprometeo di Ancona; 26 aprile al Pala Arrex di Jesolo; 27 aprile al PalaBigi di Reggio Emilia (il ricavato del concerto andrà in beneficenza all’Associazione CuraRE Onlus e alla Fondazione Onlus GRADE); 6 e 7 maggio al Pala Bam di Mantova; 9 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano – Treviso; 12 maggio al Pala Resega di Lugano; 14 maggio alla Forest National di Bruxelles; 17, 19 (data a recupero del 6 febbraio), 20 (data a recupero del 7 febbraio) e 21 maggio (data a recupero del 10 febbraio) al PalaLottomatica di Roma; 23 maggio al Pala Florio di Bari; 26 maggio all’Area Grandi Eventi Arena S. Elia di Cagliari.

Sul palco insieme a Ligabue ci sarà la band che lo ha affiancato anche nella realizzazione del nuovo album: Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi (sax baritono). Tgcom24