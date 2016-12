Lo Youtuber Adam Saleh fatto scendere dallʼaereo: “Parlava in arabo”

Lo hanno fatto scendere da un aereo della Delta Airlines e lo hanno consegnato alla Polizia per degli accertamenti antiterrorismo. Il motivo? Parlava in arabo con l’amico e con sua madre al telefono. E’ successo ad Adam Saleh, uno youtuber americano seguitissimo, di origine yemenita, che però con i terroristi non ha nulla a che vedere, anzi da tempo si batte per sensibilizzare i teenager della comunità islamica perchè non cadano nella morsa del fondamentalismo religioso.

Il giovane ha ripreso tutta la scena con il suo telefonino in diretta su Periscope e Twitter e il suo video è stato condiviso da milioni di persone. Saleh poi, attraverso una serie di Tweet, ha aggiornato i suoi fan sull’accaduto lanciando l’hashtag #boycottdelta. Il giovane è stato fatto scendere dall’aereo ed è stato consegnato nelle mani della polizia che lo ha interrogato a lungo per due volte. In seguito è salito su un aereo di un’altra compagnia diretto a New York. Un brutto episodio per la star del web che ha dichiarato di volersi rivolgere al suo avvocato per far luce su quanto accaduto. Di certo non gli è mancato l’affetto dei suoi tantissimi follower ai quali ha dedicato pensiero: “Grazie per il vostro supporto, vi amo tutti”. tgcom24.mediaset.it