L’Università di San Marino cerca un docente e un tutor per i suoi corsi di laurea

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e il Corso di Laurea Triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, sono rispettivamente alla ricerca di un docente per le lezioni di “Costruzioni esistenti” e di un collaboratore alla didattica per “Topografia con esercitazioni”.

Le domande di partecipazione alla selezione, prevista in un bando pubblico, vanno inviate al direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Ateneo, con sede in via Salita alla Rocca 44, San Marino, entro le ore 12 dell’8 febbraio prossimo.

Stesso termine e stesse condizioni per partecipare al bando con cui verranno selezionati due collaboratori alla didattica nella cornice del Corso di Laurea Triennale in Design: uno per il “Laboratorio di design della comunicazione 3” e l’altro per il “Laboratorio di design del prodotto 2B”.

I bandi di selezione possono essere consultati sul sito web dell’Ateneo, www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, inserita sotto la voce “ateneo”.



