Nel dicembre 2015 furto in un’abitazione di Luzzara. Nello sfondare la finestra il ladro si ferisce con i vetri e tracce di sangue restano sul pavimento della stanza. Le indagini del Ris di Parma hanno permesso di individuare l’autore del reato. Un albanese 40enne in carcere a Mantova per altre azioni criminali.

Salvatore Occhiuto