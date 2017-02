M5S, anche Salvatore Romeo è indagato

L’ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi sotto inchiesta per abuso d’ufficio per la nomina di Renato Marra.

Un’altra tegola – forse attesa – sul Campidoglio a Cinque Stelle. Dopo Virginia Raggi e il suo ex braccio destro Raffaele Marra un altro fedelissimo del sindaco finisce indagato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Francesco Dall’Olio.

È Salvatore Romeo, l’ex capo della segreteria politica della Raggi dimessosi insieme a Daniele Frongia il 17 dicembre scorso, dopo l’arresto di Raffale Marra. Romeo era tornato in questi giorni sotto i riflettori a causa di alcune polizza vita sottoscritte mesi prima l’elezione della Raggi e la sua nomina in Campidoglio e di cui era beneficiaria – pare a sua insaputa – lo stesso sindaco capitolino.

L’inchiesta su cui stanno lavorando i pm di piazzale Clodio riguarda in particolare la nomina di Renato Marra alla Direzione Turismo del Campidoglio. Romeo, accusato di concoso in abuso d’ufficio, sarà interogato a breve, probabilmente già questa settimana. Nell’invito a comparire, in realtà, non si precisa se il reato di cui è accusato verte sulla sua nomina (da semplice funzionario a dirigente) o quella di Marra, ex vigile urbano e fratello di Raffaele. Il Giornale.it