Macerata. Spara alle tortore in stazione, denunciato

Sparava con due fucili alle tortore che si posavano vicino all’ingresso della sua casa, senza uscire dall’auto, incurante che non fosse in un bosco, ma a due passi da una zona residenziale. Un 85enne è stato denunciato per porto abusivo di armi, incauta custodia e per aver violato alcune norme sulla caccia, avendo sparato vicino alle case. La polizia è intervenuta sabato pomeriggio nei pressi della stazione, allertata da un residente, perché un uomo stava sparando alcuni colpi di fucile dall’interno dell’auto.

Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni del testimone che segnalava un uomo a bordo di un’auto di piccola cilindrata che sparava contro le tortore. L’anziano, però, si è dileguato non appena il testimone ha iniziato a urlargli di smettere. Gli agenti, dopo alcune perlustrazioni, hanno rintracciato l’uomo, 85 anni, che non ha potuto nascondersi e ha raccontato l’accaduto. L’uomo è titolare di licenza da caccia scaduta e perciò è stato denunciato per porto abusivo di armi e incauta custodia. Al momento del controllo, infatti, l’uomo anziché in luogo idoneo e sicuro, conservava i due fucili ancora nell’auto. Oltre a questo gli sono state contestate altre violazioni della normativa sulla caccia, visto che ha sparato nei pressi di abitazioni e dall’interno di un veicolo. Armi e munizioni sequestrate. Il Resto del Carlino