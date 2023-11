Maltempo: mareggiata fa crollare un ristorante in Liguria

Non ci sono feriti. Danni lungo tutta la costa

La struttura in palafitta di un ristorante sulla spiaggia di Camogli è crollata a causa della forte mareggiata che sta interessando il Levante genovese.

Si tratta del ristorante ‘Golfo Paradiso’ vicino alla basilica di Santa Maria Assunta.

È crollata anche una parte della struttura del locale ‘Chiringuito’ sulla spiaggia di Bogliasco. Al momento in entrambi i casi non si registrano feriti.

A causa della forte mareggiata in corso la Protezione civile ha interdetto l’accesso alla passeggiata a mare di Camogli. Il picco della mareggiata è arrivato a fine mattina in Liguria e sta provocando gravi danni a tante strutture lungo tutta la costa da Levante a Ponente.

Il mare ha invaso anche la celebre piazzetta di Portofino creando allagamenti ai locali dei vip, sul lungomare di Chiavari ci sono allagamenti anche ad alberghi e altre strutture turistiche, mentre a Genova Nervi e a Genova Voltri la forza del mare ha raggiunto anche la strada statale Aurelia. Ad Arenzano le onde hanno invaso il lungomare, anche qui la strada Aurelia è chiusa. A Rapallo è stata bloccata la strada che porta a Santa Margherita perchè il mare all’altezza del borgo di San Michele di Pagana ha messo in pericolo il transito degli automezzi.

Alle Cinque Terre le onde sono entrate fino nel centro storico di Vernazza dopo avere superato la diga provocando allagamenti ai locali del principale caruggio.

ANSA