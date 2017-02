Maurizio Costanzo replica: «trattasi di una gigantesca st*****ta»

Uno dei momenti memorabili della 67esima edizione del Festival di Sanremo è stato sicuramente il bacio che Robbie Williams ha dato a Maria De Filippi. Un gesto simpatico e inaspettato che ha messo in imbarazzo Maria e che tutti, dai giornali al web, hanno più volte commentato. Anche Maurizio Crozza, presenza fissa al Festival, ha detto la sua in merito, ma pare che Costanzo non abbia particolarmente apprezzato l’ironia del comico.

Ieri pomeriggio (12 febbraio), durante la puntata speciale dell’Arena di Massimo Giletti, Costanzo ha commentato sia le battute di Crozza, che più in generale le polemiche attorno alla questione del bacio dicendo: «trattasi di una gigantesca st*****ta. Si faccia pure polemica, ma in queso caso la si fa su una st*****ta (…) Se Maria dovesse rifare Sanremo le chiederò di dare schiaffi, sarà un’altra st*****ta ma lo si fa». Sulle battute di Crozza, invece, ha detto: «forse ha fatto bene solo a un Crozza a corto di battute migliori».

Alla domanda di Giletti se gli avesse dato fastidio questo tanto discusso bacio, Costanzo ha replicato: «Ma che fastidio vuoi che mia dia Robbie che dà un bacio sul palco… Non me ne frega niente di Robbie, niente. Vivo con Maria da 25 anni, quanto me ne può fregare di meno di un bacio di Robbie Williams sul palco? Ne vogliamo parlare?».

Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi da 25 anni, è un punto di rifermento per la conduttrice; i due, infatti, sono molto legati l’uno all’altra e si sostengono a vicenda.

Costanzo, infine, ha confessato: «Con lei ho capito cosa vuol dire voler bene a una persona e sposarla. Per questo ero in ansia a seguire il Festival di Sanremo. Le ho detto di essere se stessa perché la televisione non inganna». Novella 2000