Mediaset: “Ebit al 2020 atteso in miglioramento di 468 mln in Italia”

Mediaset prevede un miglioramento del risultato prima degli oneri finanziari, il cosiddetto Ebit, delle attività media italiane di 468 milioni di euro al 2020. Inoltre la raccolta pubblicitaria dell’anno scorso è salita del 4% rispetto al 2015 (+2,8% senza considerare il contributo del polo radiofonico acquisito nel 2016). E’ quanto anticipa il Biscione in un comunicato alla vigilia del road show con gli analisti finanziari di mercoledì a Londra.

“La crescita futura sarà costruita sia attraverso lo sviluppo di contenuti locali e internazionali, innovative partnership internazionali come la recente Studio 71, nuovi contenuti ‘online first’ e il lancio di una piattaforma OTT AvoD di nuova generazione, sia attraverso lo sviluppo anche digitale dell’offerta pubblicitaria Mediaset”, aggiunge il comunicato.

“Sul lato delle efficienze, due gli ambiti di azione principali. Da un lato – afferma la nota – sono già operative le attività con Mediaset Espana per la coproduzione internazionale di contenuti, attività estendibili anche ad altri broadcaster europei. Dall’altro, oltre alle fisiologiche efficienze frutto dell’ottimizzazione dovuta al pieno utilizzo delle opportunità tecnologiche, una rifocalizzazione dell’area pay tv organizzata su due piani. Rendere disponibili i canali pay prodotti da Mediaset anche ad altri operatori, e contemporaneamente aprire la piattaforma tecnologica Premium – unica esistente in Italia sul digitale terrestre – a tutti i produttori di contenuti interessati a un’offerta pay. Un nuovo assetto che consentirà a Premium di partecipare alle aste per i diritti del calcio con un approccio orientato alle reali opportunità di business”.

“Tutte queste attività produrranno una crescita della quota di mercato pubblicitario totale di Mediaset dal 37,4% di oggi a oltre il 39% nel 2020. Con un miglioramento, sempre al 2020, dell’Ebit delle attività media italiane atteso per 468 milioni di euro”, conclude Mediaset. Tgcom24