Milan, c’è l’accordo con Caceres: i dettagli

Il terzino sinistro sosterrà le visite mediche prima di firmare un nuovo contratto, dopo un quasi un anno vissuto da svincolato.

Il Milan è in piena emergenza in difesa: dopo gli infortuni di De Sciglio e Antonelli, Adriano Galliani ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati per cercare di tamponare l’emergenza, dovuta anche alla condizione fisica di Calabria, ancora non al meglio (l’unico terzino sinistro disponibile in rosa è Vangioni).

PRIMA LE VISITE – Martin Caceres potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Milan: è l’idea nata ad Adriano Galliani, che dopo essere venuto a conoscenza della gravità dell’infortunio patito da De Sciglio (trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso, il ragazzo avrà bisogno di 3-4 settimane per recuperare), ha deciso di contattare il suo agente Daniel Fonseca. Un accordo con il terzino uruguaiano è già stato trovato (operazione curata dall’Agente Fifa Oscar Damiani): cinque mesi di contratto, con una clausola per prolungare l’accordo di un ulteriore anno (esercitabile unilaterlamente da parte del Milan). Il classe ’87 è già a Milano (è arrivato da Londra, dove si trovava per trattare col Crystal Palace), in serata incontrerà Adriano Galliani e domani mattina sosterrà le visite mediche: se tutto andrà per il meglio, l’ex Juve tornerà a giocare in Italia dopo sei mesi da svincolato (non scende in campo dallo scorso 3 febbraio 2016). Seppur extracomunitario, non occuperà eventualmente uno slot in quanto svincolato e in grado di godere di una proroga di un anno (la sua ultima squadra era italiana, quindi si tratterebbe comunque di un trasferimento interno). corrieredellosport.it