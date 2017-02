Miramare. ‘Banda del buco’ in azione nella sala scommesse. Scarso il bottino

Dopo avere lavorato per tutta la notte, la banda del buco ‘entra’ nella sala scommesse, ma resta con un palmo di naso. E’ infatti di appena 60 euro, il bottino messo insieme dai ladri che l’altra notte hanno messo a segno un furto alla GoldBet di Miramare.

Il colpo è stato fatto verso le tre dell’altra notte. Un furto che a quanto pare era stato pianificato nei dettagli. L’idea era quella di entrare nel negozio di pesca in disuso di via Mosca, e lì praticare un buco nella parete confinante con la sala scommesse. E così hanno fatto.

Dopo avere forzato facilmente la porta d’ingresso del negozio, i malviventi hanno cominciato a lavorare di piccone e martello per praticare un buco nella parete, sufficiente a far passare una persona. I ladri hanno lavorato in tutta calma, e nonostante i colpi nessuno intorno si è accorto di quello che stava succedendo. Alla fine sono riusciti a praticare un’apertura abbastanza grande per riuscire a passare dall’altra parte, e sono sbarcati nella sala scommesse.

I banditi sono andati dritti alle casse, convinti di trovare un bel po’ di soldi. Ma non avevano fatto i conti con l’accortezza dei gestori che avevano pensato bene di portarsi via tutti i contanti, lasciando soltanto un fondo cassa di appena 60 euro. Deve essere stata una brutta sorpresa per i malviventi che avevano lavorato tutta la notte, convinti di tornarsene a casa con un bel gruzzolo. Ma a quel punto sono stati costretti a fare dietrofront e uscire da dove erano entrati. Premio di ‘consolazione’, qualche canna da pesca. I carabinieri stanno ora lavorando sulle immagini registrate dalle telecamere della zona. Il Resto del Carlino