MISANO ADRIATICO (RN). I Carabinieri arrestano per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti un riminese di 32 anni residente a Riccione

Continua la fruttuosa attività di contrasto in materia di stupefacenti da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico: nr. 1 KG di Marijuana e nr. 13 piante sottoposti a sequestro.

Nella tarda serata del 13 febbraio 2017, in Misano Adriatico, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio traevano in arresto B.M, 32-enne Riminese, residente a Riccione ma di fatto domiciliato a Misano Adriatico, celibe, impiegato.

Nell’ambito di una specifica attività di monitoraggio delle strutture alberghiere, i militari procedevano al controllo di un’affittacamere sito al di fuori dal centro abitato ove rivenivano all’interno di mini appartamento occupato dal giovane complessivi Grammi 1000 di Marjiuana, custodita in vasi in vetro e sacchetti in cellophane, nonche’ nr. 13 piante della medesima sostanza coltivate in due distinte serre completamente attrezzate (complete di lampade fluorescenti, impianto di irrigazione, ventilatori, kit per propagazione di semi). Stupefacente e materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Misano Adriatico in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata odierna innanzi all’A.G. di Rimini.