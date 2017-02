MODENA. ARRESTATA DONNA ETIOPE CHE HA BUTTATO GIU’ DAL BALCONE IL COMPAGNO

Violenza al contrario a Modena perchè stavolta la vittima è un uomo. Una donna etiope 49enne ha buttato giù dal balcone il compagno 69enne. Un volo dal secondo piano di un palazzo che ha provocato un forte trauma cranico e diverse fratture.

Prognosi di 30 giorni per lui ricoverato all’ospedale di Baggiovara, arresto per lei con accuse di lesioni personali e maltrattamenti per futili motivi. Questo il bilancio di una notte di follia. Le indagini dei carabinieri dovranno accertare la vera causa fuga dell’uomo da una lite o gesto premeditato della donna.

Salvatore Occhiuto