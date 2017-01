MODENA. DIMESSA DALL’OSPEDALE BIMBA FINISCE IN COMA

“Non hanno voluto ricoverarla è finita in coma”. L’accusa della madre evidenzia forse un ennesimo caso di malasanità. La figlia, una bimba di 14 mesi, aveva la febbre alta da giorni, vomito, diarrea. Pertanto la donna si è recata all’ospedale di Pavullo dove lavora la sua pediatra. Purtroppo il medico non era in servizio e la collega di turno non ha reputato necessario il ricovero.

Un’ora dopo il ritorno a casa la bimba ha avuto un attacco convulsivo. L’ambulanza l’ha trasportata a Porretta Terme, ma durante il tragitto l’ossigeno è terminato. Stabilizzata con il respiratore pediatrico a palloncino, è stata trasferita all’Ospedale Maggiore di Bologna. Uscita dal coma dopo 20 ore si è riscontrata la paralisi del braccio e della gamba destra. Adesso si trova all’unità di riabilitazione infantile del nosocomio di Bellaria. La madre valuta un’azione legale.

Salvatore Occhiuto