MODENA. DISCOTECHE NELL’OCCHIO DEL CICLONE

Non è certamente un momento favorevole per le discoteche di Modena. Dalle accuse di razzismo alle nuove ordinanze in materia.

Aperto dalla Procura un fascicolo contro ignoti per discriminazione e odio per motivi razziali come previsto dalla Legge Mancino. Un atto dovuto dopo la presunta selezione alla discoteca Kyi di Baggiovara. Sembra che all’ingresso fosse stata creata un’apposita fila per extracomunitari che avrebbero pagato il prezzo massimo senza consumazione.

Adesso sono state introdotte dal Comune le ordinanze restrittive che vietano i cosiddetti “permessi spezzatino”. Orari comuni di apertura e chiusura per tutti gli esercizi. Soprattutto nelle giornate particolari e al venerdì e al sabato termine ultimo le ore 4,30. Nel caso di violazioni sono previste sanzioni pecuniarie, sospensione dell’attività, ritiro della licenza.

