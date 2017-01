MODENA. INAUGURATO IL CIRCOLO “LA TERRA DEI PADRI”

Una città praticamente blindata. Questa la giornata dell’inaugurazione del circolo di estrema destra “La Terra dei Padri” a Modena. La manifestazione di protesta organizzata dal presidio antifascista Anpi, associazioni di sinistra, gruppi sociali si è svolta regolarmente senza scontri stradali e tafferugli.

Presentato il programma culturale del circolo che prevede anche relatori di sinistra come il costituzionalista Diego Fusaro e letture di Pasolini. “Ci hanno attaccato senza neanche sapere cosa facciamo in realtà”. Questa la dichiarazione del Presidente del circolo Fabio Di Maio. “Non c’è niente di illegale”. Sottolinea Di Maio durante la conferenza-stampa. Ribadisce inoltre che il concerto del gruppo musicale “i Topi Neri” che hanno come simbolo una croce celtica non rappresenta apologia del fascismo.

Salvatore Occhiuto