Un bimbo di due mesi è morto per un malore improvviso. La madre, una donna africana, è scesa da un autobus con il figlio nel marsupio. Si è accorta che il neonato non respirava più. Inutile l’intervento dell’ambulanza in quanto il piccolo è morto all’arrivo al Policlinico. La Procura ha aperto un’inchiesta allo scopo di accertare le cause della tragica fatalità.

Salvatore Occhiuto