MODENA. RAPINATA E SFREGIATA IN STAZIONE

Domenica notte una ragazza italiana di 27 anni è stata rapinata e sfregiata al volto alla stazione ferroviaria di Modena. L’aggressore, un ghanese senza fissa dimora, ha tentato di rubare le biciclette della donna e del fidanzato. Nel breve inseguimento il ghanese ha sfregiato la ragazza con i cocci di una bottiglia di vetro trovata per terra.

L’intervento di una pattuglia dei carabinieri ha consentito l’arresto dell’africano accusato di rapina e lesioni personali. La donna ferita è stata ricoverata in ospedale per qualche giorno. Nessuna grave conseguenza per il volto. Solamente qualche lieve ferita.

Salvatore Occhiuto