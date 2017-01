MODENA. RINVENUTA NELLA SUA CASA DONNA MORTA DA MESI

Era praticamente mummificata. Questo il macabro ritrovamento degli agenti della polizia municipale. Una donna è stata trovata morta da mesi nella sua casa di Modena. Abitava nel centro storico ma era sparita dalla circolazione, forse addirittura da un anno.

L’allarme è scattato da parte dei servizi sociali che non ricevevano più segnalazioni e telefonate. L’appartamento era in perfetto ordine. La donna era riversa per terra in camera da letto. Nessuno dei vicini si è accorto di nulla. Sembra che non avesse parenti in zona.

Salvatore Occhiuto