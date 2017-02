Via Stradivari, zona est di Modena. Un uomo scende dalla sua vettura che improvvisamente prende fuoco. Non ci pensa un attimo, risale in macchina, la sposta mentre è avvolta dalle fiamme per evitare danni alle altre auto parcheggiate.

Fiamme spente poi dall’intervento dei vigili del fuoco. Nessun atto doloso, un normale incendio dovuto a problemi tecnici del veicolo. Un gesto coraggioso che esprime anche un significato civico. Un esempio raro oggi.

Salvatore Occhiuto