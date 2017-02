Condanna per violenza sessuale emessa dal Tribunale di Modena. Un tunisino 30enne subirà un periodo di carcerazione di 5 anni per aver stuprato nel luglio 2016 la sua ex convivente. Un’italiana 30enne residente a Formigine aveva sporto denuncia dopo il fatto, lamentando anche atteggiamenti minatori e pedinamenti. Durante lo stupro il tunisino l’aveva picchiata e quasi soffocata, oltre ad abusare di lei.

Salvatore Occhiuto