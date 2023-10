Mondiali 2030, Fifa: “Saranno in Marocco-Spagna-Portogallo e 3 gare in Sudamerica”

La decisione per il centenario della Coppa del Mondo

I mondiali 2030 che segnano anche il centenario della Coppa del mondo di calcio, si disputeranno in tre continenti e sei Paesi. Lo ha stabilito oggi il Consiglio Fifa.

“A seguito di ampie consultazioni con tutte le confederazioni e data l’importanza di celebrare il centenario della Coppa del Mondo Fifa, il Consiglio Fifa ha preso decisioni chiave in relazione all’edizione del centenario della Coppa del Mondo Fifa nel 2030 durante la sua riunione tenuta in videoconferenza dalla sede della Fifa. Nel 2030, la Coppa del Mondo unirà tre continenti e sei paesi, invitando il mondo intero a unirsi alla celebrazione del bel gioco, del Centenario e della Coppa del Mondo Fifa stessa. Il Consiglio Fifa ha concordato all’unanimità che l’unica candidatura sarà l’offerta combinata di Marocco, Portogallo e Spagna, che ospiterà l’evento nel 2030. Inoltre, avendo tenuto conto del contesto storico della prima Coppa del Mondo, il Consiglio Fifa ha inoltre deciso all’unanimità di ospitare una cerimonia di celebrazione del centenario unica nella capitale del paese, Montevideo, dove si è svolta la prima Coppa del Mondo nel 2030, nonché tre partite della Coppa del Mondo rispettivamente in Uruguay, Argentina e Paraguay”. Lo annuncia la Fifa in una nota

“In un mondo diviso, la Fifa e il calcio si stanno unendo”, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Il Consiglio Fifa, che rappresenta l’intero mondo del calcio, ha deciso all’unanimità di celebrare il centenario della Coppa del Mondo, la cui prima edizione è stata giocata in Uruguay nel 1930, nel modo più appropriato. Di conseguenza, una celebrazione si svolgerà in Sud America e tre paesi sudamericani – Uruguay, Argentina e Paraguay – organizzeranno una partita ciascuno della Coppa del Mondo 2030. La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente nello stadio dove tutto è iniziato, nel mitico Estádio Centenário di Montevideo, proprio per celebrare l’edizione del centenario della Coppa del Mondo”.

“Il Consiglio Fifa ha anche concordato all’unanimità che l’unica offerta per ospitare la Coppa del Mondo 2030 sarà l’offerta congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna”, ha aggiunto il presidente della Fifa. “Due continenti – Africa ed Europa – uniti non solo in una celebrazione del calcio, ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Che grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione. Nel 2030, avremo un’impronta globale unica, tre continenti – Africa, Europa e Sud America – sei paesi – Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay – accogliamo e uniscono il mondo mentre celebrano insieme il bel gioco, il centenario e la Coppa del Mondo”, ha concluso il presidente della Fifa.

È stato inoltre concordato che, in linea con il principio della rotazione delle confederazione e della garanzia delle migliori condizioni di hosting possibili per i tornei, le procedure di candidatura per entrambe le edizioni 2030 e 2034 siano condotte contemporaneamente, con le federazioni affiliate alla Fifa dei territori dell’Afc e dell’Ofc invitate a candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo 2034. I requisiti minimi di hosting, precedentemente approvati dal Consiglio il 23 giugno 2023 per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2030, costituiranno anche la base di questo processo di candidatura, con i padroni di casa che saranno nominati in un Congresso Fifa separato.

Adnkronos