Per Montegrimano, Monte Cerignone, Mercatino Conca, Monte Copiolo e Sassofeltrio accesso facilitato alle prestazioni sanitarie ISS

CERISCIOLI: “TRASFORMIAMO IL CONFINE DA LIMITE A OPPORTUNITA’ ”- Si è concretizzata la collaborazione in campo sanitario tra la Regione Marche e la Repubblica di San Marino. La giunta regionale ha dato avvio alle prime iniziative in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto ad aprile scorso tra il presidente delle Marche Luca Ceriscioli e il segretario di Stato per la sanità e la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino.

Tra le priorità individuate: più facilità d’accesso alle prestazioni sanitarie sammarinesi di base da parte dei cittadini dimoranti nei Comuni della zona del Montefeltro confinanti con il territorio di San Marino(in particolare Montegrimano, Monte Cerignone, Mercatino Conca, Monte Copiolo e Sassofeltrio) e, contestualmente, accesso facilitato dei sammarinesi alle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie marchigiane. I cittadini marchigiani potranno accedere a prestazioni di specialistica ambulatoriale di Pronto Soccorso, ricoveri d”urgenza e ricoveri ospedalieri per le specialità di base.

I sammarinesi potranno accedere alle prestazioni offerte dalle aziende sanitarie della Regione Marche, in particolare, per le prestazioni di alta complessità che richiedono un bacino di utenza sovraregionale. “L’accordo trasforma un confine da limite a opportunità – rileva Ceriscioli- In particolare sul tema della sanità per offrire ai cittadini marchigiani che vivono attorno a San Marino servizi in tempi utili e vicino a casa.

Collaborazione che va oltre i servizi: è costruita su una cornice ampia per inserire e allargare l’orizzonte non solo alla sanità, ma anche al socio-sanitario fino alla ricerca nel settore”. Tra le prestazioni individuate medicina nucleare, cardiochirurgia adulti, elettrofisiologia, cardiochirurgia pediatrica, neonatologia, screening neonatali allargati, pediatria specialistica con particolare riferimento alle malattie rare, ematologia, oncologia, Rmn Mammella, riabilitazione intensiva. (Luf/ Dire)