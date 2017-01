Montepaolo, va a caccia e scopre un cadavere

Il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato giovedì mattina in una scarpata in via Montepaolo, nel territorio comunale di Dovadola. A scoprire il corpo è stato un cacciatore, che ha subito dato l’allarme.

Sul posto, alle 11 del mattino, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castrocaro, della Compagnia di Forlì e i vigili del fuoco di Rocca San Casciano. Della persona ritrovata restavano le ossa e i vestiti. Non avrebbe avuto documenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di dare un’identità al cadavere. Alcuni mesi fa da una comunità della zona si era allontanato un uomo, mai più ritrovato, la cui scomparsa era stata denunciata. Il Resto del Carlino