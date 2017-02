Morte Omar Pace: Giarrusso, M5S, pedinato quando insegnava a San Marino

Omar Pace, colonnello Gdf, in forza presso il primo reparto della Dia, sarebbe stato pedinato durante le sue attività di insegnamento presso l’Università degli studi di San Marino, dove era docente a contratto. A sostenerlo è il senatore 5 Stelle Mario Giarrusso, componente della Commissione Antimafia. Il colonnello, morto suicida lo scorso aprile, sarebbe stato pedinato da ‘colleghi’ della Dia, da lui personalmente riconosciuti, durante una lezione tenuta presso l’Università di San Marino, in qualità di docente del corso di ‘Criminologia e Psichiatria forense’. A questo proposito – prosegue l’Ansa – è stata presentata un’interrogazione parlamentare a firma dei senatori M5S per chiedere al ministro dell’Interno approfondite indagini interne affinché sia verificato chi avrebbe disposto il pedinamento del colonnello Pace e per quali motivi ed in particolare chi avrebbe disposto che il pedinamento del colonnello fosse eseguito nel territorio dello Stato di San Marino e cioè in uno Stato sovrano straniero senza avere informato le autorità di polizia di quello Stato.