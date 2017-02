MotoGp: svelate le Honda di Marquez e Pedrosa

Al via ufficialmente la stagione del team Repsol Honda con la presentazione, a Yakarta, della nuova moto. Marc Marquez, Dani Pedrosa e tutto il box HRC sono stati protagonisti dell’evento-lancio nella capitale indonesiana. Durante la presentazione sono state svelate le nuove livree della RC213V versione 2017, già in azione a Sepang nei test appena conclusi.

CARICA MARQUEZ – «Ho guidato la moto a Sepang e l’impressione è stata molto buona – ha spiegato Marquez durante la presentazione – È ottima, la potenza è aumentata senza perdere negli altri punti di forza, come l’agilità». Parlando dell’Indonesia, poi, dove è avvenuta la presentazione, Marquez ha detto: «Sono stato qui molte volte e ogni volta sento quanto questo paese ami il MotoGp. Ci sforzeremo al massimo per far festeggiare ancora una volta i nostri tifosi. Abbiamo iniziato i test abbastanza bene e ora ci aspetta un lavoro importante per puntare ad obiettivi alti».

PEDROSA PRONTO AL VIA – Anche Pedrosa è carico e si aspetta molto da questa stagione: «Ho tanta voglia di iniziare il nuovo anno e sono contento di essere in Indonesia dove lo scorso ottobre non sono potuto venire a causa di un infortunio». Marquez, Pedrosa e tutto il team, dopo l’ottimo passo dimostrato già nel primo contatto con la pista annuale, attendono i secondo test ufficiali che si svolgeranno a Phillip Island dal 15 al 17 febbraio prossimi. Corriere dello Sport