Motomondiale: si alza il sipario sul Team Gresini Racing

Fausto Gresini (Team Manager Gresini Racing)

“Finalmente si riparte ed ogni volta è una situazione diversa, con rinnovato entusiasmo, nuova livrea , passione ed entusiasmo.

Credo non ci manchi niente, coltiviamo questa nostra pazzia di partecipare a tutte le categorie, un’anomalia che solo noi – o quasi – abbracciamo. L’impegno è incredibile, ma quando ami tanto una cosa, non ne puoi fare a meno”.

È ormai una delle realtà più longeve nel circus del Motomondiale, coi suoi 21 anni di gare alle spalle. Ne sono passati tanti, di piloti talentuosi, dai box del Team Gresini: l’ultimo campioncino sfornato Enea Bastianini, volato dal nido per provare a fare qualcosa di ancor più grande di quanto non sia stato centrare il secondo posto iridato col team romagnolo. Il futuro del progetto in Moto3 è Fabio Di Giannantonio, tra i migliori esordienti della passata stagione, che insieme a Jorge Martin può puntare a un campionato di vertice, senza pensare troppo all’ingombrante ombra di Bastianini.

“Fabio è Fabio, non voglio fare paragoni con Enea. Mi sembra molto maturo e pronto, sicuramente l’anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile e dal Mugello in poi è sempre stato tra i migliori facendo vedere cose bellissime: quella deve essere la base di partenza, ovviamente abbiamo due piloti forti e capaci di stare stabilmente davanti; per questo li aspetto competitivi”.

Nella contesa iridata di Moto2 restano immutati gli ambiziosi progetti, l’anno scorso affidati all’esperienza di Sam Lowes: va in senso opposto la scelta tecnica di quest’anno, che premia il talento cristallino di Jorge Navarro, neofita della categoria e reduce da un paio di infortuni, ma su cui il Team Gresini non ha dubbi.

“La scelta di Jorge Navarro è una scelta giovane, appena 21enne e debuttante, ma la cosa non mi preoccupa perché abbiamo una squadra molto competente e capace di trasmettere informazioni utili nel ridurre i tempi tecnici necessari a ridurre il gap dagli altri piloti e per utilizzare al meglio questa Kalex in Moto2. Credo che abbia grande voglia, quando lo abbiamo ingaggiato era un po’ acciaccato, ma si è curato e preparato a dovere: non vede l’ora di cominciare, tanto quanto noi”.

Jorge Navarro che proprio oggi compie 21 anni.

Jorge Navarro (Team Federal Oil Gresini Moto2)

“Vedere la mia nuova Kalex è stato il miglior regalo di compleanno che potevo aspettarmi: i primi test sono stati complessi perché avevo dolore alla gamba e alla spalla; sono in un team con grande storia, negli ultimi anni hanno fatto molto bene in Moto2, lottando per la vittoria, darò il 100% perché sia così anche quest’anno.