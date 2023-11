Murales a Julian Assange. Stella Moris, avvocato e attivista per i diritti umani domani a Scampia, Napoli

Stella Moris, avvocato e attivista per i diritti umani nonché coniuge di Julian Assange, parteciperà domani a Scampia all’inaugurazione di un murale che ritrae suo marito, opera della street artist di Napoli Trisha. L’evento si terrà alle 12:30 in via Ghisleri 140, di fronte alla Piramide.

Tra i presenti ci sarà anche il presidente dell’ottava Municipalità, Nicola Nardella. Il murale, proposto dal coordinamento Periferie Unite, intende onorare la decisione del comune di assegnare la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks il 28 settembre.

Julian Assange si trova attualmente in detenzione in Inghilterra a seguito della divulgazione di documenti segreti statunitensi relativi ai conflitti in Iraq e Afghanistan.