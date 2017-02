Napoli, De Laurentiis sogna il colpaccio: “Mi piacerebbe prendere Ibrahimovic”

C’è un sogno che evidentemente accompagna da tempo le notti di Aurelio De Laurentiis se decide di tirarlo fuori alla vigilia di una partita così importante, come gara-1 degli ottavi di Champions in casa del Real Madrid. E quel sogno si chiama Zlatan Ibrahimovic, per il quale proprio di recente proprio il suo procuratore Mino Raiola ha “aperto” a un futuro trasferimento in azzurro. “Non sono un uomo che invidia – ha raccontato il presidente del Napoli in un incontro con l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, rilanciato dal Napoli sui suoi canali social -, ma mi piacerebbe avere quel grande gigante che adesso sta al Manchester United. Lo conobbi ad una cena a Los Angeles ed è di una simpatia unica – racconta -. Quando è in campo sembra sempre incavolato, ma invece ha una famiglia meravigliosa ed è un uomo anche estremamente piacevole nella conversazione. Hai capito di chi sto parlando”. “Sì, Ibrahimovic”.

PERCHÉ COMPRAI IL NAPOLI — Il discorso è piacevole, la conversazione scorre. E si comincia dal perché nel 2004 De Laurentiis decise di acquistare il Napoli sull’orlo del fallimento. “C’è un uomo geniale che io conobbi quando avevo 20 anni negli uffici di zio Dino a New York – racconta De Laurentiis -: Barry Diller che lavorava alla Paramount. Ad un certo punto questo uomo disse a Murdoch: perché non fai un network televisivo? Hai la 20th Century Fox, se ci metti dentro uno sport, fai bingo. E così fu. E poi Murdoch ha avuto anche la proprietà di alcune società di baseball, football americano. Vedendo questa situazione di grande successo mi dissi: ‘Io in fondo, il cinema lo faccio. Del calcio non so nulla, nemmeno cosa sia un 4-4-2’ “.

IL TRIBUNALE E IL 2004 — Nel settembre 2004 il Napoli passò nelle mani di Aurelio De Laurentiis. “Io non ho preso il Napoli in C, l’ho preso in un tribunale. Mi diedero un foglio in mano. Io non sapevo niente di calcio e dissi: ‘E i giocatori dove sono? Uffici, un centro sportivo?’. Il giudice mi guardava con area strana. Io andavo di fretta e lo presi di petto e gli dissi: ‘Ma lei qui fa il giudice o il passacarte? Ci fu quasi un mezzo parapiglia”. E poi racconta: “Un giorno dovevo partire per Los Angeles dove stato finendo la post-produzione di un film complicatissimo. Mia moglie mi diceva: ‘Sei un pazzo scatenato’, anche mio figlio Luigi mi diceva: ‘Papà ma che hai combinato’. Io risposi: ‘Non mi rompete le scatole’. Volevo il Napoli dal 1999: presentai un’offerta da 120 miliardi a Ferlaino e lui mi fece causa. Dopo cinque anni si è presentata questa occasione”.

MAURIZIO SARRI — Da due anni il progetto tecnico del Napoli è firmato Maurizio Sarri. “Di Sarri mi piacevano due cose. Mi dicevo: ‘se sa mettere così bene in campo giocatori che sono validi, ma non così spendenti, con giocatori come Higuain, Mertens, Insigne, Reina, farà benissimo’. Poi mi faceva impazzire il fatto che lui fosse un comunista convinto. Mi piaceva il fatto che fosse un grande lettore. Poi mi era piaciuto questa cosa che portasse la tuta. Ma che mettono a fare la giacca se per loro è scomoda? Io invece dico ‘bravo Sarri perché io posso chiedere più soldi a tutti gli sponsor perché in quel modo faccio una pubblicità senza fine, attraverso l’uomo immagine Sarri”.

MARADONA — E chiude sul progetto di avere Diego Armando Maradona come dirigente del Napoli. “Io me lo auguro. Ci siamo incontrati, ci siamo divertiti ad ipotizzare cosa lui potesse fare – conclude De Laurentiis -. Gli ho detto: ‘Tu sei uno straordinario ambasciatore del partenopeismo e del Napoli nel mondo. Poiché sto sviluppando il Napoli in Cina, il Napoli in Asia, il Napoli in Australia, il Napoli degli Usa, bisogna che tu faccia l’ambasciatore. Dimmi tu cosa vuoi fare. Stiamo cercando di verificare con lui se è possibile creare varie academy nel mondo”. La Gazzetta dello Sport