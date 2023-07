NASCE UN NUOVO MARLÙ STORE A ROMA CAPITALE

Roma, 5 Luglio 2023 – Marlù Gioielli, il marchio leader della gioielleria quotidiana, apre la sua prima boutique monomarca a Roma e incrementa la sua presenza in Italia, dove il marchio è già presente su strada in città come Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Rimini, Riccione, Firenze, Arezzo, Terni, Roma, Napoli, Bari, Taranto, Matera, Cagliari, Trapani, Catania.

Situata in Via del Corso, nel cuore dello shopping romano, la boutique di Marlù, accoglie una nuova shopping experience che rispecchia la forte ed apprezzata identità del marchio con le sue linee di creazioni dal design contemporaneo. Con l’apertura del nuovo negozio romano sale a 52 il numero dei Marlù Store.

“Si tratta di un’occasione importante per Marlù”, dichiara Marta Fabbri, Responsabile Comunicazione. “Via del Corso a Roma è famosa e frequentatissima per lo shopping. Un rettilineo – lungo oltre un chilometro e mezzo – pieno di attività commerciali, chiese, monumenti, banche ed edifici collegati alle più importanti istituzioni politiche italiane. Aprire un negozio in questa celebre strada sottolinea l’importanza che riveste per noi il mercato italiano e favorisce la nostra strategia di crescita come marchio aperto alle contaminazioni di una città bella ed internazionale come Roma.”

“Per Marlù “, conclude Marta Fabbri, “è questo un nuovo importante traguardo che abbiamo desiderato fortemente raggiungere. Essere a Roma non solo rafforza la nostra presenza in Italia ma ci permette di raggiungere, dal punto di vista finanziario, nuovi e ambiziosi performance che ci daranno la forza di accelerare il nostro piano di investimenti verso quel processo di internazionalizzazione del nostro marchio che scommette in primis sull’Europa e vuole dare nuovo slancio all’attuale quota del 20% di export”.

Il nuovo store Marlù a Roma in Via del Corso 144 è aperto lun-ven e dom ore 10.00-20.30 e sab ore 10.00-21.00.

Ufficio Stampa Marlù

[email protected]